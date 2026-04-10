Nell'intervista si parla di un progetto musicale che si sviluppa attraverso un movimento costante, senza una definizione immediata. Il disco, intitolato SPAZIO, si manifesta come un insieme di tentativi, deviazioni e cambiamenti nel tempo, riflettendo un processo di evoluzione piuttosto che una formula precisa. L'artista descrive un approccio che privilegia la fluidità e la trasformazione, senza cercare di spiegare fin dall'inizio il significato del lavoro.

Non è un disco che cerca di spiegarsi subito. SPAZIO prende forma mentre si muove, tra tentativi, deviazioni e punti fermi che cambiano nel tempo. È un lavoro che nasce da una fase precisa: quella in cui inizi a capire dove vuoi stare, ma soprattutto dove non vuoi più stare. Nix costruisce il progetto partendo da una tensione reale: trovare il proprio posto dentro la musica senza forzare una direzione che non gli appartiene. Da qui nasce un equilibrio delicato tra apertura e controllo, tra esplorazione e radici. Viaggiare, conoscere, assorbire — ma senza perdere ciò che definisce davvero il proprio percorso. Il disco riflette questa dinamica anche nel suono e nell’approccio: boom bap, immaginario hip hop, ma con una visione che non resta ferma alla tradizione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Nix e il movimento continuo di chi non vuole fermarsi. Intervista

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Nkunku, finalmente l’investimento inizia a ripagare il Milan: 5 gol in 6 partite e non vuole fermarsiLa sua stagione in rossonero è partita male, tra infortuni, acciacchi di vario tipo e dunque scarsa continuità sul rettangolo di gioco.

Si parla di: Nix pubblica Spazio, la recensione; Nix ci porta nel suo Spazio. L'intervista.