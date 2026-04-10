Nix e il movimento continuo di chi non vuole fermarsi Intervista
Nell'intervista si parla di un progetto musicale che si sviluppa attraverso un movimento costante, senza una definizione immediata. Il disco, intitolato SPAZIO, si manifesta come un insieme di tentativi, deviazioni e cambiamenti nel tempo, riflettendo un processo di evoluzione piuttosto che una formula precisa. L'artista descrive un approccio che privilegia la fluidità e la trasformazione, senza cercare di spiegare fin dall'inizio il significato del lavoro.
Non è un disco che cerca di spiegarsi subito. SPAZIO prende forma mentre si muove, tra tentativi, deviazioni e punti fermi che cambiano nel tempo. È un lavoro che nasce da una fase precisa: quella in cui inizi a capire dove vuoi stare, ma soprattutto dove non vuoi più stare. Nix costruisce il progetto partendo da una tensione reale: trovare il proprio posto dentro la musica senza forzare una direzione che non gli appartiene. Da qui nasce un equilibrio delicato tra apertura e controllo, tra esplorazione e radici. Viaggiare, conoscere, assorbire — ma senza perdere ciò che definisce davvero il proprio percorso. Il disco riflette questa dinamica anche nel suono e nell’approccio: boom bap, immaginario hip hop, ma con una visione che non resta ferma alla tradizione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Nkunku, finalmente l’investimento inizia a ripagare il Milan: 5 gol in 6 partite e non vuole fermarsiLa sua stagione in rossonero è partita male, tra infortuni, acciacchi di vario tipo e dunque scarsa continuità sul rettangolo di gioco.
Si parla di: Nix pubblica Spazio, la recensione; Nix ci porta nel suo Spazio. L'intervista.