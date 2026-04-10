Nissa verso il traguardo | sfida decisiva in trasferenza all’Acireale
La Nissa si prepara a una partita importante contro l’Acireale, in programma domenica 12 aprile allo stadio Tupparello. La sfida si inserisce in un momento cruciale della stagione, con i giocatori pronti a dare il massimo per ottenere un risultato che potrebbe avvicinarli alla loro meta. La partita rappresenta un’occasione per la squadra di dimostrare le proprie capacità in un momento delicato del campionato.
La Nissa si appresta a vivere un momento decisivo per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale, affrontando domenica 12 aprile l'Acireale nello stadio Tupparello. La sfida, che rappresenta la penultima tappa del campionato di Serie D, vede i biancoscudati impegnati in una trasferenza complicata, segnata anche dal divieto imposto ai propri sostenitori di acquistare i biglietti per seguire la squadra. L'equilibrio tecnico tra la corsa al titolo e la necessità di punti Con un bottino di 56 punti . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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