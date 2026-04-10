Niente gite per mancanza di fondi due scuole lanciano una raccolta pubblica per dare una possibilità agli studenti
Due istituti scolastici italiani hanno avviato una raccolta pubblica di fondi per finanziare le gite degli studenti, poiché lo Stato non copre più questa spesa. I contributi variano da dieci a duecento euro, con donazioni di cittadini che cercano di garantire agli studenti un’opportunità di uscire dalla routine scolastica. La richiesta di aiuto è rivolta a chi desidera sostenere le attività extrascolastiche, spesso considerate fondamentali per l’esperienza educativa.
C’è chi dona dieci euro, chi venti e chi arriva persino a duecento. A sostenere le gite delle scuole italiane, dove non arriva lo Stato, ora ci pensano i cittadini. L’idea è di due realtà, l’istituto “Dante Alighieri” di Trieste e il tecnico agrario “Lanzillotti” di Pescia che per permettere ai ragazzi viaggi d’istruzione ed esperienze didattiche sul territorio hanno lanciato crowdfunding ovvero una raccolta fondi collettiva e digitale. Mentre in Italia, come raccontato nel dossier de il Fatto quotidiano, è sempre più difficile far partire i ragazzi. In Friuli, la campagna si chiama “Nessun ragazzo dovrebbe rinunciare a un’esperienza scolastica per motivi economici” e si trova sulla piattaforma “Gofundme”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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