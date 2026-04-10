Due istituti scolastici italiani hanno avviato una raccolta pubblica di fondi per finanziare le gite degli studenti, poiché lo Stato non copre più questa spesa. I contributi variano da dieci a duecento euro, con donazioni di cittadini che cercano di garantire agli studenti un’opportunità di uscire dalla routine scolastica. La richiesta di aiuto è rivolta a chi desidera sostenere le attività extrascolastiche, spesso considerate fondamentali per l’esperienza educativa.

C’è chi dona dieci euro, chi venti e chi arriva persino a duecento. A sostenere le gite delle scuole italiane, dove non arriva lo Stato, ora ci pensano i cittadini. L’idea è di due realtà, l’istituto “Dante Alighieri” di Trieste e il tecnico agrario “Lanzillotti” di Pescia che per permettere ai ragazzi viaggi d’istruzione ed esperienze didattiche sul territorio hanno lanciato crowdfunding ovvero una raccolta fondi collettiva e digitale. Mentre in Italia, come raccontato nel dossier de il Fatto quotidiano, è sempre più difficile far partire i ragazzi. In Friuli, la campagna si chiama “Nessun ragazzo dovrebbe rinunciare a un’esperienza scolastica per motivi economici” e si trova sulla piattaforma “Gofundme”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente gite per mancanza di fondi, due scuole lanciano una raccolta pubblica per dare una possibilità agli studenti

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