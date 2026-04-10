Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut

Il primo ministro israeliano ha annunciato la disponibilità a negoziati diretti con il Libano, rispondendo a un appello proveniente da Beirut. L'apertura segue recenti richieste di dialogo tra le due parti, che si sono verificate in un momento di tensioni e discussioni sulla regione. La notizia arriva dopo che le autorità libanesi hanno sollecitato un confronto ufficiale con Israele, senza specificare una data precisa per l'inizio dei colloqui.

Israele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l’Idf ha colpito giovedì altri obiettivi nel Paese dei cedri e lanciato nuovi avvisi di evacuazione a sud della capitale, all’indomani del più pesante attacco contro il suo vicino dall’inizio della guerra. Un bombardamento duramente condannato dalla comunità internazionale e che ha indotto Donald Trump a chiedere al premier israeliano Benjamin Netanyahu di ridurre l’intensità dei raid per contribuire a mantenere la tregua di due settimane con l’Iran e garantire il successo degli imminenti negoziati con Teheran. “Alla... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato... Leggi anche: Iran, Netanyahu: “Sì a negoziati con Beirut ma no a tregua”. Khamenei: “Controlleremo Hormuz” – La diretta Trump frena Netanyahu: Israele verso i negoziati con il Libano con isolamento internazionale Temi più discussi: Medio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut; Israele-Libano, Netanyahu apre ai negoziati diretti; Israele apre ai negoziati con il Libano, ma continua a colpire Hezbollah. Netanyahu: Inferto duro colpo alle milizie sciite; Libano, Netanyahu apre ai negoziati mentre le sirene suonano a Tel Aviv. Medio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con BeirutIsraele: 'Ma nessuna tregua con Hezbollah'. Il tycoon: 'Molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'. Teheran: 'A Hormuz passeranno solo 15 navi al giorno' (ANSA) ... ansa.it Netanyahu apre a negoziati diretti con BeirutIsraele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l’Idf ha colpito giovedì altri obiettivi nel ... msn.com “Negozierò col Libano”: Netanyahu apre a Trump, ma non rinuncia ai raid. Di Michela A.G. Iaccarino x.com Trump: "Pessima gestione a Hormuz, non è il nostro accordo". Netanyahu apre ai negoziati diretti con il Libano. L'Iran consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno. LIVE #ANSA - facebook.com facebook