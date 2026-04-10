Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut

Da metropolitanmagazine.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro israeliano ha annunciato la disponibilità a negoziati diretti con il Libano, rispondendo a un appello proveniente da Beirut. L'apertura segue recenti richieste di dialogo tra le due parti, che si sono verificate in un momento di tensioni e discussioni sulla regione. La notizia arriva dopo che le autorità libanesi hanno sollecitato un confronto ufficiale con Israele, senza specificare una data precisa per l'inizio dei colloqui.

Israele  apre a  negoziati   diretti  con il  Libano   raccogliendo un appello di  Beirut  dopo che l’Idf ha colpito giovedì altri obiettivi nel Paese dei cedri e lanciato nuovi avvisi di evacuazione a sud della capitale, all’indomani del  più   pesante   attacco  contro il suo vicino  dall’inizio  della  guerra. Un bombardamento duramente condannato dalla comunità internazionale e che ha indotto  Donald   Trump  a chiedere al premier israeliano  Benjamin   Netanyahu  di ridurre  l’intensità  dei  raid  per contribuire a mantenere la tregua di  due   settimane  con  l’Iran  e garantire il successo degli imminenti negoziati con Teheran. “Alla... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

netanyahu apre a negoziati diretti con beirut
© Metropolitanmagazine.it - Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut

Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato...

Leggi anche: Iran, Netanyahu: “Sì a negoziati con Beirut ma no a tregua”. Khamenei: “Controlleremo Hormuz” – La diretta

Trump frena Netanyahu: Israele verso i negoziati con il Libano con isolamento internazionale

Video Trump frena Netanyahu: Israele verso i negoziati con il Libano con isolamento internazionale

Temi più discussi: Medio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con Beirut; Israele-Libano, Netanyahu apre ai negoziati diretti; Israele apre ai negoziati con il Libano, ma continua a colpire Hezbollah. Netanyahu: Inferto duro colpo alle milizie sciite; Libano, Netanyahu apre ai negoziati mentre le sirene suonano a Tel Aviv.

netanyahu apre a negoziatiMedio Oriente, Trump lo chiama e Netanyahu apre a negoziati diretti con BeirutIsraele: 'Ma nessuna tregua con Hezbollah'. Il tycoon: 'Molto ottimista su un accordo con l'Iran a portata di mano'. Teheran: 'A Hormuz passeranno solo 15 navi al giorno' (ANSA) ... ansa.it

netanyahu apre a negoziatiNetanyahu apre a negoziati diretti con BeirutIsraele apre a negoziati diretti con il Libano raccogliendo un appello di Beirut dopo che l’Idf ha colpito giovedì altri obiettivi nel ... msn.com

Digita per trovare news e video correlati.