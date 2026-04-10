Nerviano trovato corpo senza vita in un’auto nel laghetto

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’auto immersa nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII. I vigili del fuoco del Comando di Milano hanno recuperato il corpo poco fa. La vettura era finita nel laghetto e si trova in acqua. Le autorità stanno verificando le circostanze del ritrovamento. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali sospetti.

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