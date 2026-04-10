Le forze dell’ordine stanno indagando dopo il ritrovamento di un neonato abbandonato tra rifiuti e sostanze stupefacenti. Il padre del bambino, che si definisce aspirante sciamano, crede di poter curare con tecniche di ipnosi. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire le circostanze in cui il bambino è stato lasciato e il ruolo del genitore nella vicenda. Le autorità hanno avviato verifiche sulla situazione familiare e sulle condizioni del neonato.

Un neonato denutrito ritrovato a dormire tra montagne di rifiuti e ingenti quantità di droga sembrano solo la punta dell’iceberg di un nuovo inquietante caso di cronaca scoppiato in questi giorni. A Casal Bertone, alle porte di Roma, gli agenti della polizia locale a stento hanno creduto a ciò che hanno visto.Il neonato si trovava su un materasso poggiato a terra, era in stato di malnutrizione e dormiva senza vestitini, circondato da rifiuti. Nell’appartamento sono stati anche rinvenuti cinque chili di marijuana. Dopo aver portato d’urgenza il piccolo al policlinico Umberto I, le indagini degli inquirenti sono iniziate, e ciò che sta emergendo è un contesto familiare particolare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Neonato trovato tra rifiuti e droga: il padre aspirante sciamano convinto di curare con ipnosi

Neonato abbandonato tra droga e rifiuti, sconcerto sul padre-sciamano: “Convinto di saper curare con l’ipnosi”Muffa alle pareti, calcinacci che cadono dal soffitto e un neonato di appena 15 giorni lasciato nudo su un materasso logoro appoggiato al pavimento.

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

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Il caso del neonato di 15 giorni trovato tra droga e rifiuti a Roma, che segue gli ultimi mesi di polemiche furiose per la vicenda della famiglia del bosco, ha reso quanto mai attuale il dibattito sulla tutela dei minori e sui casi in cui vengono allontanati dalle loro fa - facebook.com facebook

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