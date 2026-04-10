Neonato tra droga e rifiuti a Roma i genitori sciamani | Bambini devono crescere lontani dal sistema

A Roma, un neonato è stato ritrovato tra i rifiuti e sostanze stupefacenti. I suoi genitori sono sciamani, professionisti che praticano metodologie alternative alla medicina convenzionale. In una dichiarazione, hanno affermato che i bambini devono crescere lontano dal sistema tradizionale. La vicenda ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e gli operatori sociali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento.

I genitori del neonato trovato tra rifiuti e droga sono sciamani, curatori che utilizzano pratiche alternative alla medicina tradizionale. Sul profilo Instagram del South Park Growshop davano consigli sulla salute e su come crescere i bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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