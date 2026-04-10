Neonato abbandonato tra droga e rifiuti sconcerto sul padre-sciamano | Convinto di saper curare con l’ipnosi

Da thesocialpost.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un neonato di soli 15 giorni è stato trovato abbandonato in un ambiente sporco e degradato, con pareti ammuffite e parti del soffitto crollate. Il bambino giaceva nudo su un materasso logoro posizionato direttamente sul pavimento. Sul luogo sono state rinvenute sostanze stupefacenti e rifiuti, mentre tra le persone coinvolte si trova un uomo che si definisce sciamano e sostiene di curare con l’ipnosi.

Muffa alle pareti, calcinacci che cadono dal soffitto e un neonato di appena 15 giorni lasciato nudo su un materasso logoro appoggiato al pavimento. Non siamo in un set cinematografico degradato, ma nella cruda realtà di un appartamento a  Casal Bertone, dove gli agenti della polizia locale del VII Gruppo Appio hanno scoperto un abisso di incuria. Il piccolo, disidratato e in evidente stato di malnutrizione, è stato tratto in salvo appena in tempo. I genitori, una donna italiana di 31 anni e un cittadino romeno di 49, si professano  “guaritori”  e sciamani esperti di ipnosi, ma dietro la facciata spirituale nascondevano una discarica domestica e una vera e propria centrale dello spaccio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Neonato abbandonato tra droga e rifiuti, sconcerto sul padre-sciamano: “Convinto di saper curare con l’ipnosi”

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