Una nuova proposta nel segmento dei B-Suv elettrici si trova sul mercato con un modello che punta a offrire spazio interno e capacità di carico, rendendolo attraente per un pubblico giovane. La vettura, prodotta dalla Casa dell’Ovale blu, si distingue per le sue caratteristiche di abitabilità e un bagagliaio di dimensioni elevate. Il prezzo di partenza supera i 27.000 euro, posizionandosi in una fascia di mercato competitiva.

Un B-Suv elettrico pensato per i giovani può partire a costare, a listino, oltre 27.000 euro? Alla Ford sono convinti di sì ed è per questo motivo che puntano tanto sulla Puma Gen-E, la versione 100% elettrica del fortunato (in termini di vendite) crossover della casa dell’Ovale blu, che monta un motore a zero emissioni da 168 cavalli (124 kW) e 290 Nm di coppia. Il modello è equipaggiato con una serie avanzata di Adas (Advanced driver assistance systems) abbastanza affidabile: pre-collision assist per intervenire in situazioni critiche; lane keeping system per mantenere la traiettoria; cruise control adattivo con riconoscimento dei segnali stradali; camera a 360°. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Neo patentati alla guida di un B-Suv? Il graffio della Ford grazie alla Puma

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