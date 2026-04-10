Durante la quinta tappa, i partecipanti hanno gareggiato in prove di velocità, cercando di arrivare primi. La competizione ha visto i rapper e i velocisti sfidarsi tra loro, lasciando alle spalle le prove più leggere del passato. Nel frattempo, in un altro segmento dello spettacolo, si è fatto riferimento a un detto popolare riguardante la Cina e le coppie di Pechino Express 2026.

C ome dice il detto, se la Cina non va dalle 7 coppie di Pechino Express 2026, saranno i concorrenti ad andare da lei. Nella quinta puntata dello show Sky, hanno conosciuto sia la bellezza delle terre d’oriente, sia le grandi difficoltà di vivere con il popolo cinese, piuttosto scontroso verso i forestieri. A dar loro un’iniezione di fiducia ci ha pensato la nuova inviata Giulia Salemi. L’avvenenza della beauty influencer ha lasciato senza fiato il giovane Filippo Laurino. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › Le pagelle della quarta puntata di “Pechino Express 2026”: coppia eliminata e vincitrice Pechino Express 2026, coppia vincitrice ed eliminata della quinta puntata, classifica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nella quinta tappa I Rapper e i i Veloci si sono lanciati in sfide di velocità per arrivare primi, addio alle Biondine

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