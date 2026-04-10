L a morena che ha stregato Almodóvar e che solo lo scorso febbraio (sul red carpet di La Sposa! ) incantava il mondo in Chanel con le sue iconiche onde caramello, non c’è più. Nel trailer del film The Invite, la nuova pellicola di Olivia Wilde prodotta da A24, presentata al Sundance e in arrivo questa estate, Penélope Cruz sfoggia un biondo platino radicale che profuma di vecchia Hollywood e segreti inconfessabili. Dall’abito al bob: la seduzione in movimento di Penélope Cruz, alla prima di “The Bride” X Leggi anche › I capelli da copiare alle star alla Parigi Haute Couture. Dal caschetto di Penelope Cruz al mid di Charlotte Casiraghi Il nuovo look da dark lady moderna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel trailer di "The Invite", Penélope Cruz sfoggia un caschetto platino dalle radici grunge e onde scultoree. Un cambio di rotta drastico, rock e decisamente sofisticato

Il drastico cambio look di Elena Barolo: addio al biondo, ora sfoggia i capelli neriPer Elena Barolo si è chiusa un'epoca: l'ex velina bionda si è fatta mora, cambiando in modo drastico look per la prima volta nella sua carriera.

Dal front row di Louis Vuitton, l'attrice 29enne riscrive le regole del corto. Un sofisticato bixie cut color cioccolato fondente che doma il riccio naturale in onde scultoree di ispirazione gamine alla Audrey TautouL’ultima giornata della Paris Fashion Week si chiude con l’epifania beauty firmata Zendaya.

Temi più discussi: The Invite, il trailer del nuovo film di Olivia Wilde con un cast stellare. VIDEO; ‘The Invite’, il trailer della nuova commedia nera di Olivia Wilde; The Invite: coppie tradizionali e trasgressive a confronto nel trailer del nuovo film di Olivia Wilde; Dal set di The Studio a una cena da brivido: Seth Rogen alle prese con vicini scandalosi in questo nuovo film dark.

The Invite: coppie tradizionali e trasgressive a confronto nel trailer del nuovo film di Olivia WildeTerzo film da regista per Olivia Wilde, che questa volta recita anche assieme a Seth Rogen, Penelope Cruz e Edward Norton in questo remake di un film spagnolo rifatto anche in Italia. Ecco il trailer ... comingsoon.it

Dal set di The Studio a una cena da brivido: Seth Rogen alle prese con vicini scandalosi in questo nuovo film darkIl primo trailer di The Invite mostra Seth Rogen alle prese con vicini eccentrici e situazioni al limite: una commedia all'insegna di tensione e caos. libero.it

The Invite (2026): trailer, trama e cast del film A24 che trasforma una cena tra vicini in un caos emotivo Qualcosa nei film targati A24 riesce sempre a infilarsi sotto pelle senza fare troppo rumore, come quelle storie che iniziano con una cena apparentemente in - facebook.com facebook

A24 ha rilasciato il primo trailer di The Invite, di e con Olivia Wilde. x.com