Recenti studi suggeriscono che il nucleo della Terra potrebbe contenere un enorme deposito di idrogeno. Questa ipotesi si basa su analisi delle proprietà interne del pianeta e su modelli di composizione geologica. Finora, le difficoltà di accesso e di osservazione diretta hanno ostacolato le verifiche. La scoperta, se confermata, potrebbe cambiare le conoscenze sulla composizione delle parti più profonde del pianeta.

Il più grande serbatoio di idrogeno della Terra potrebbe trovarsi dove finora è stato più difficile cercarlo: nel suo nucleo. Uno studio pubblicato su Nature Communications suggerisce che il cuore metallico del pianeta contenga una quantità di idrogeno compresa tra 9 e 45 volte quella presente in tutti gli oceani. Se confermata, la scoperta ridefinirebbe il ruolo dell’interno terrestre nel ciclo globale degli elementi volatili. Da anni la comunità scientifica discute sull’origine dell’idrogeno e dell’acqua terrestre. Una delle ipotesi più diffuse attribuisce l’arrivo di questi elementi agli impatti di comete e asteroidi avvenuti dopo la... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nel nucleo della Terra potrebbe nascondersi un immenso serbatoio di idrogeno

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Qual a relação entre Gravidade, Tempo e Espaço

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