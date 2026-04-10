Nel caso Ricina, si aggiunge un nuovo capitolo legato alle tensioni tra gli avvocati coinvolti. Questa mattina, è stata diffusa una nota ufficiale in cui un legale esclude ogni possibilità di confronto con un collega. La faida tra gli avvocati, che si intreccia anche con questioni politiche, sembra proseguire senza sosta, alimentando un clima di confronti accesi e incomprensioni.

Nuovo colpo di scena nel giallo più inquietante del Molise. In mattinata, con una nota inviata via Pec, l’avvocato Arturo Messere ha comunicato la propria rinuncia al mandato difensivo di Gianni Di Vita, l’ex sindaco e commercialista di Pietracatella al centro dell’inchiesta sull’avvelenamento da ricina che ha ucciso la moglie Antonella Di Ielsi e la figlia Sara dopo il Natale. Messere, 80 anni, penalista di lungo corso del Foro di Campobasso, non è uomo che usi mezze misure. La comunicazione formale è quella asciutta del diritto: rinuncia “per motivi contingenti”, ma il gesto che ha il sapore di una presa di distanza pubblica. Interpellato da Open, Messere parla poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nel caso ricina entra la faida (anche politica) degli avvocati. Gelo di Messere con Gianni Di Vita: “Non mi interessa sentirlo”

Mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella, nel sangue di Gianni Di Vita non ci sarebbe la ricinaNuove ombre sul caso della madre e figlia morte avvelenate dalla ricina a Pietracatella (Campobasso).

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, dubbi di Bruzzone su Gianni Di Vita sopravvissutoRoberta Bruzzone è intervenuta nel caso della madre e della figlia morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, vicino Campobasso.

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