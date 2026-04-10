Nel 2025 ritirate più di 63mila patenti tutti i numeri

Nel 2025 sono state ritirate oltre 63.000 patenti, secondo i dati della Polizia stradale. La stessa fonte segnala anche numeri relativi ai pattiugliamenti, pratiche illegali legate alla circolazione. L’Unione europea ha stabilito di ridurre del 50% le vittime e i feriti gravi sulle strade entro il 2030, come passo intermedio verso l’obiettivo di zero vittime previsto per il 2050.

(Adnkronos) – Patenti ritirate e pattiugliamenti, la Polizia stradale condivide i dati per il 2025. L’obiettivo fissato dall’Unione europea è la riduzione del 50% delle vittime e dei feriti gravi entro il 2030 quale tappa intermedia verso il traguardo zero vittime fissato per il 2050. Nel corso dello scorso anno la Polizia stradale ha effettuato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ESAME TEORICO DELLA PATENTE 2025 - SECONDO TENTATIVO: 4 ERRORI

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