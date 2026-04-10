Nel 2025 rimesse immigrati salgono a 8,6 miliardi Bangladesh in testa

Nel 2025, le rimesse degli immigrati stranieri in Italia verso i loro paesi di origine sono aumentate rispetto all’anno precedente, passando da 8,3 a 8,6 miliardi di euro, con un incremento del 3,9 per cento. Tra i paesi destinatari, il Bangladesh si colloca in prima posizione, ricevendo la quota maggiore di queste somme. La crescita si riflette in un incremento delle somme inviate dagli immigrati residenti nel nostro paese.

Salgono da 8,3 a 8,6 miliardi (+3,9%) nel 2025 le rimesse degli immigrati stranieri in Italia inviate all'estero. E' quanto si ricava dalle tabelle della Banca d'Italia secondo cui il Bangladesh si è confermato il primo Paese, con una quota sul totale salita al 19,6%. Segue l'India (6,9 per cento) che scala dalla sesta posizione e il Marocco, con una quota del 6,7 per cento, poco sopra delle Filippine. Spicca ancora l'assenza della Cina i cui flussi in uscita non sono contabilizzati e usano spesso canali non leciti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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