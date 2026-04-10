Nel 174esimo anniversario della fondazione del corpo la Polizia di Stato traccia il bilancio | crimine in calo

In occasione del 174esimo anniversario della fondazione, la Polizia di Stato ha organizzato una cerimonia nella provincia di Rimini per fare il punto sull’attività svolta nell’ultimo anno. Durante l’evento sono stati condivisi i dati relativi ai reati commessi e alle operazioni portate a termine, con un calo dei reati rispetto all’anno precedente. La celebrazione ha riunito rappresentanti delle forze dell’ordine e autorità locali.

La cerimonia per il 174esimo anniversario della fondazione del corpo è stata l'occasione per la Polizia di Stato di tracciare il bilancio dell'ultimo anno di attività nella provincia di Rimini. La mattinata si è aperta con la deposizione di una corona di alloro presso la Lapide ai Caduti e il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it La Questura di Brindisi celebra il 174esimo anniversario dalla fondazione della PoliziaBRINDISI - Il 10 aprile 2026, la Questura di Brindisi celebra il 174esimo Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia che... VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazioneOggi, venerdì 10 aprile, la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a... Temi più discussi: Polizia di Stato, Cybersecurity Italia partner della cerimonia nazionale del 174esimo anniversario; Celebrazione del 174esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, presente anche il sindaco Possamai; VIDEO | Polizia in festa per il 174esimo anniversario della fondazione; Piantedosi: 'La minaccia eversiva è reale, presente, attiva'. POLIZIA DI STATO, SOLENNI CELEBRAZIONI PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONEIn Questura e alla chiesa San Carlo le sentite celebrazioni della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della sua fondazione. Un appuntamento che rinsalda il legame tra il Corpo e il territori ... tvqui.it Marcianise celebra il 174° anniversario della Polizia di StatoMarcianise (Caserta) - Una celebrazione all’insegna della memoria, dell’impegno e dell’attenzione verso le nuove generazioni. La Questura di Caserta ha scelto ... pupia.tv A Canosa la festa per i 174 anni della Polizia di Stato nella BAT: reati in calo del 13% e 52% di arresti in più. In 5 anni 500 agenti nella Questura più giovane d'Italia #puglia #bat #canosa #polizia #questura #festa #sicurezza #attualità - facebook.com facebook 174° anniversario della Polizia di Stato Oggi a Padova ho preso parte alla cerimonia per il 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Un momento solenne per rendere omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno garantisco x.com