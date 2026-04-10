Nebbiolo Barbera e Dolcetto nei grandi rossi

In Italia, la produzione di vini rossi si concentra su tre principali varietà: Nebbiolo, Barbera e Dolcetto. La superficie coltivata a vigneto supera i 48.000 ettari, prevalentemente in zone collinari. La viticoltura italiana si caratterizza per una forte specializzazione, con aree dedicate principalmente a queste varietà che rappresentano una parte significativa della produzione di vini rossi nazionali.

La superficie vitata supera i 48mila ettari, con una netta prevalenza di aree collinari e una viticoltura fortemente specializzata. La produzione si attesta tra 2,2 e 2,6 milioni di ettolitri, pari a circa il 5% del totale nazionale. I vini a denominazione rappresentano una quota dominante, superiore all’80%, con un sistema tra i più strutturati in Italia: 19 DOCG e 41 DOC. Il sistema produttivo si articola principalmente tra Langhe, Monferrato e Roero, che costituiscono il cuore della viticoltura regionale, affiancati dalle aree dell’Astigiano e dell’Alto Piemonte. La prevalenza è di vini rossi e rosati, ma con una presenza significativa di bianchi legati a territori specifici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Anche i vigili del fuoco hanno la loro festa, il comandante Barbera: "Confidiamo nei giovani per fare passi avanti"Anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha la sua festa che, per volontà del ministero dell’Interno, da oggi si celebra il 27 febbraio: il...

Datemi pane salame, una bottiglia di dolcetto con amici: ecco, un desco stellarePrima del “food” e dei gastrolatri, degli influencer e dei gastrofighetti (quelli che passano il tempo a commentare e fotografare l'”impiattamento” e...

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Un #nebbiolo da #barolo di Diego Presenda. Tanta qualità e una lunga Persistenza aromaticia intensa... x.com