NBA Miami ancora ko senza Fontecchio LeBron trascina i Lakers contro Golden State

Gli Heat subiscono la decima sconfitta nelle ultime 13 partite, questa volta contro Toronto, senza la presenza di Fontecchio. I Lakers, guidati da LeBron James, hanno vinto contro Golden State, mentre i Knicks hanno battuto in trasferta i Celtics. Nelle altre gare, Durant ha messo a segno un’ottima prestazione con Houston. La stagione NBA prosegue con diversi risultati significativi per le squadre coinvolte.

Decima sconfitta nelle ultime 13 gare per gli Heat, battuti da Toronto. James guida i Lakers, Knicks corsari contro Boston, Durant protagonista con Houston. Prosegue il momento complicato dei Miami Heat nella regular season NBA. La squadra della Florida cade contro i Toronto Raptors con il punteggio di 128-114, incassando la decima sconfitta nelle ultime 13 partite. Ancora nessun minuto in campo per Simone Fontecchio, mentre a trascinare i canadesi è Brandon Ingram, autore di 38 punti e protagonista della sua miglior prestazione stagionale. Toronto si avvicina così a una qualificazione ai playoff che manca dal 2022. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it I Celtics ritrovano Tatum, ma cadono a New York. LeBron trascina i Lakers contro Golden StateTatum torna al Garden accolto dagli applausi del pubblico newyorchese ma i Celtics vanno ko contro i Knicks, Toronto supera Miami mentre Houston ha... Risultati Nba: i T-Wolves si vendicano di Golden State, un super Doncic trascina i LakersMinneapolis (Stati Uniti), 27 gennaio 2026 – I Minnesota Timberwolves hanno trovato immediato riscatto nel secondo incontro del “back to back”... Temi più discussi: Golden State riparte da Curry. Minnesota da playoff, Miami al play-in: gli ultimi verdetti; Nba, gli Spurs non si fermano trascinati da Wembanyama. Boston travolge Miami; Flagg colpisce ancora: 45 punti contro LeBron! Durant stende i Warriors, che ritrovano Curry; Fontecchio ko con Miami, Boston domina. Wembanyama trascina gli Spurs. Miami perde ancora senza Fontecchio, James mette al tappeto Golden StateTanti assenti di rilievo nella sfida tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors. Alla fine la spuntano i primi per 119-103, trascinati da un LeBron James da 26 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, ... italpress.com Nba: vincono Cleveland, Okc e Dallas, Golden State ancora koNotte Nba ricca di partite: a Est, continua la marcia della capolista Cleveland, che travolge 118-87 Washington. Bene anche i Bucks di Antetokounmpo (128-107 a Detroit). A Ovest, Okc domina contro ... sportmediaset.mediaset.it Kings, nessun tanking: il fallo nel finale contro Golden State sarebbe stato un errore tattico x.com Basketinside.com. . SACRAMENTO - GOLDEN STATE, TANKING ESTREMO! La NBA aprirà un'indagine su quanto accaduto ieri sera nella partita tra Sacramento Kings e Golden State Warriors, con l'obiettivo di evitare il tanking: Doug Christie, allenatore d - facebook.com facebook