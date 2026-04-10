NBA i risultati della notte 10 aprile | i New York Knicks battono i Celtics non sbagliano Lakers e Rockets

Nella notte italiana si sono disputati sei incontri dell’NBA 2025-2026, con i New York Knicks che hanno battuto i Boston Celtics. I Los Angeles Lakers e i Houston Rockets hanno invece vinto le rispettive partite senza errori. La regular season sta per concludersi, con le ultime gare in programma per definire le posizioni in vista dei turni play-in e playoff.

È ormai giunta quasi alla conclusione la lunghissima regular season dell’NBA 2025-2026. In attese degli ultimi turni per determinare le posizioni play-in e playoff, nella notte italiana sono andati in scena altri sei match. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni. Vittoria casalinga per i Toronto Raptors (45-35) che superano i Miami Heat (41-39) per 128-114. I Raptors vanno avanti già nel primo tempo grazie ad un Ingram scatenato che chiuderà con 38 punti. Miami non riesce a reagire nella ripresa e subisce il suo secondo ko di fila che non compromette la partecipazione al play–in. Toronto invece continua a viaggiare nella finestra playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e Rockets Temi più discussi: NBA, risultati della notte: New York batte Boston, i Lakers tornano a vincere; NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e Rockets; Nba: i Knicks passano ad Atlanta, vittorie per Nuggets e Spurs; NBA: New York si rialza, Raptors di forza. Celtics da corsa. NBA, i risultati della notte (10 aprile): i New York Knicks battono i Celtics, non sbagliano Lakers e RocketsÈ ormai giunta quasi alla conclusione la lunghissima regular season dell'NBA 2025-2026. In attese degli ultimi turni per determinare le posizioni play-in ... oasport.it NBA, risultati della notte: New York batte Boston, i Lakers tornano a vincereI Knicks vincono una grande partita al Madison Square Garden contro i Celtics, tenendo aperti i giochi per il secondo posto a Est grazie anche a due triple negli ultimi 42 secondi di Josh Hart. I Lake ... sport.sky.it Dalla collaborazione Tamashii Nations/ Bandai Spirits Collectors Toy Department ONE PIECE×NBA arrivano le nuove S.H.Figuarts del protagonista Monkey D. Luffy nelle versioni Los Angeles Lakers, New York Knicks, Goldem State Warriors, Chicago Bulls, - facebook.com facebook