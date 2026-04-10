I Los Angeles Lakers tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive grazie a una prestazione di LeBron James. La squadra di Los Angeles supera la squadra avversaria con un punteggio di 112-105, grazie anche a un terzo quarto decisivo. I Knicks, invece, hanno battuto i Boston Celtics con un punteggio di 118-110, mantenendo il controllo durante l’ultimo quarto. Entrambe le partite si sono svolte il 10 aprile 2026 negli Stati Uniti.

Los Angeles (Stati Uniti), 10 aprile 2026 – I Los Angeles Lakers, dopo tre sconfitte di fila, sono tornati alla vittoria prendendosi il derby californiano contro i Golden State Warriors con un perentorio 119-103: senza Austin Reaves e Luka Doncic – ai box almeno fino al termine della stagione regolare – i gialloviola si sono affidati al talento e alla fisicità di LeBron James (26 punti con 1117 dal campo, 11 assist e 8 rimbalzi) per vincere una gara a lungo comandata ma senza riuscire a dare una vera e propria spallata decisiva almeno fino al quarto quarto, vinto 37-30. Oltre a James, sono arrivati in doppia cifra anche gli altri componenti del quintetto base (21 punti per DeAndre Ayton) e, in uscita dalla panchina, il figlio Bronny Jr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i Lakers tornano a vincere nel segno di James. i Knicks piegano i Celtics

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