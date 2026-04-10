Nave Grimaldi bloccata da 40 giorni a Hormuz | contatti con l' equipaggio

Dopo quarant’anni giorni di inattività, la nave Grande Torino, appartenente al gruppo Grimaldi, ha ripreso a muoversi. Tuttavia, si trova ancora nel Golfo Persico, dove è rimasta ferma. Nei giorni scorsi sono stati condotti contatti con l’equipaggio, mentre la nave era bloccata a Hormuz. Attualmente, la nave si trova in navigazione, ma la sua posizione rimane nel Golfo Persico.

La nave Grande Torino del gruppo Grimaldi Group oggi ha ripreso la navigazione, ma resta bloccata nel Golfo Persico. Si trova nell'area dall’inizio del conflitto in Iran: oltre un mese e mezzo trascorso alla fonda in attesa di poter attraversare lo Stretto di Hormuz.L’unità, una car carrier lunga. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Hormuz, nave cargo colpita da un proiettile: incendio a bordo ed equipaggio evacuatoUn proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo... Hormuz, nave cargo colpita da un proiettile: incendio a bordo ed equipaggio evacuato. Madrid ritira l'ambasciatore da IsraeleUn proiettile sconosciuto ha colpito una nave cargo nello Stretto di Hormuz, strategico al confine con l'Iran, provocando un incendio e costringendo... Temi più discussi: Stretto di Hormuz ancora chiuso, tra le navi bloccate anche l'italiana Grande Torino: ferma da 40 giorni; Hormuz, la nave cargo italiana Grande Torino bloccata da 40 giorni al largo di Abu Dhabi; Pasqua drammatica per 50 italiani bloccati nel canale di Hormuz. Governo assente? (Fortunato Depero); Trump fa fuori generali e funzionari per recuperare la popolarità in crisi. La nave Grimaldi bloccata a Hormuz: 'Equipaggio in sicurezza', effettuati rifornimentiLa 'Grande Torino' ferma dall'inizio del conflitto. Dal cessate il fuoco 15 navi hanno attraversato lo Stretto (ANSA) ... ansa.it Hormuz, la nave cargo italiana Grande Torino bloccata da 40 giorni al largo di Abu DhabiTra tensioni internazionali e accordi di tregua dalla durata effimera, numerose navi cargo restano bloccate da settimane nello Stretto di Hormuz. Tra queste c'è ... ilmattino.it GLI SPECIAL GUESTS IN NAVE GRIMALDI DANCE FIT CRUISE 2.0 – 2026 Non è solo un viaggio… è un’esperienza che ti cambia dentro. ••• Basta davvero poco per essere felici. A volte basta una nave, la musica giusta… e persone che vibran - facebook.com facebook