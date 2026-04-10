Natalino Balasso traduce Ruzante in Aula 2 del Complesso Beato Pellegrino

Venerdì 17 aprile alle 11 si terrà un incontro nell’Aula 2 del Complesso Beato Pellegrino, con ingresso da via E. L’evento prevede la partecipazione di Natalino Balasso, che discuterà sul tema della traduzione di Ruzante, accompagnato da Matteo Santipolo, linguista e sociolinguista, Luca Zuliani, storico della lingua italiana, ed Enrico Castro, dialettologo. La discussione si concentrerà sulle caratteristiche della traduzione e sui vari aspetti linguistici coinvolti.

Sarà Natalino Balasso - in dialogo con Matteo Santipolo, linguista educativo e sociolinguista, Luca Zuliani, storico della lingua italiana, ed Enrico Castro, dialettologo - venerdì 17 aprile alle ore 11 in Aula 2 del Complesso Beato Pellegrino con entrata da via E. Vendramini 13 a Padova - il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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DIZIONARIO BALASSO ( COLPI DI TAG) di e con Natalino Balasso Nel mondo di oggi le parole etichettano le cose. Ogni concetto una scatola chiusa. Ma cosa c'è dentro Rassegna VIVA! giovedì 16 aprile 2026 ore 21.30 Rovigo, Cinema Teatro Duomo - facebook.com facebook