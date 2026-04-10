Natalino Balasso traduce Ruzante in Aula 2 del Complesso Beato Pellegrino

Da padovaoggi.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile alle 11 si terrà un incontro nell’Aula 2 del Complesso Beato Pellegrino, con ingresso da via E. L’evento prevede la partecipazione di Natalino Balasso, che discuterà sul tema della traduzione di Ruzante, accompagnato da Matteo Santipolo, linguista e sociolinguista, Luca Zuliani, storico della lingua italiana, ed Enrico Castro, dialettologo. La discussione si concentrerà sulle caratteristiche della traduzione e sui vari aspetti linguistici coinvolti.

Sarà Natalino Balasso - in dialogo con Matteo Santipolo, linguista educativo e sociolinguista, Luca Zuliani, storico della lingua italiana, ed Enrico Castro, dialettologo - venerdì 17 aprile alle ore 11 in Aula 2 del Complesso Beato Pellegrino con entrata da via E. Vendramini 13 a Padova - il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Natalino Balasso al Teatro Sociale con La grande magia

Leggi anche: Teatro: a Novara Natalino Balasso e Michele Di Mauro in scena con "La grande magia"

Temi più discussi: Freedom Songs - Canti di Libertà; La scomparsa di Emanuela Orlandi - Testimonianza e dialogo con Pietro Orlandi; Futuro Umanistico (e non utopistico).

Natalino Balasso porta Ruzante al Teatro Puccini: un gioco tra commedia e tragediaUn gioco. È un gioco quello in scena al Teatro Puccini domani sera alle 21. Un gioco di parole, ma anche un gioco di commedia e di tragedia, di vita e di esseri umani. C’è Ruzante in scena, participio ... lanazione.it

Natalino Balasso fa Ruzante a Vigevano: comicità e tragedia si fondonoVIGEVANO. Al teatro Cagnoni arriva Natalino Balasso e il suo Balasso fa Ruzante (amori disperati in tempo di guerra). L’attore di Porto Tolle porterà in scena il proprio testo sabato 5 aprile alle ... laprovinciapavese.gelocal.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.