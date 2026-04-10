Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | scopri le possibili date di accredito

Il pagamento della NASpI di aprile 2026, relativo alla mensilità di marzo, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito possono variare in base alle procedure dell’INPS e alle modalità di pagamento adottate. Di solito, le somme vengono trasferite sui conti dei beneficiari entro alcuni giorni dall’elaborazione, anche se non sono ancora state rese pubbliche date precise. Restano aggiornamenti da parte dell’ente previdenziale.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: scopri le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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NASPI FEBBRAIO 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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NASpI e autoimprenditorialità: dal 2026 nuove regole di pagamento. In caso di rioccupazione o accesso alla pensione diretta, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera anticipazione già percepita rb.gy/weewri Inps Comunica x.com