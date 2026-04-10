Naspi ad aprile 2026 quando viene pagata | scopri le possibili date di accredito

Il pagamento della NASpI di aprile 2026, relativo alla mensilità maturata a marzo, è attualmente in fase di elaborazione. Le date di accredito potrebbero variare in base alle modalità di pagamento e alle procedure dell’INPS. I beneficiari riceveranno le somme direttamente sui propri conti correnti oppure tramite bonifico bancario o postale, a seconda delle preferenze indicate. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora specificato le date precise di pagamento.

Naspi aprile 2026, quando viene pagata: scopri le possibili date di accredito Il pagamento della NASpI di aprile 2026 (disoccupazione INPS), relativo alla mensilità maturata a marzo, è in fase di elaborazione. Come previsto dalle prassi dell’Istituto, l’ INPS non adotta un calendario unico nazionale: le tempistiche di accredito sono individuali e variano in base alla sede territoriale competente e alla gestione della singola domanda. Previsioni per l’accredito (aprile 2026) In base all’andamento dei flussi di pagamento dei mesi precedenti, le prime erogazioni potrebbero essere disposte: Tra l’8 e il 15 aprile 2026. Si tratta di una stima basata sulle tempistiche ordinarie INPS e non di un calendario ufficiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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NASPI FEBBRAIO 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti

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NASpI e autoimprenditorialità: dal 2026 nuove regole di pagamento. In caso di rioccupazione o accesso alla pensione diretta, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intera anticipazione già percepita rb.gy/weewri Inps Comunica x.com