Nascono i falchi pellegrini sul tetto del Pirellone ma in quel palazzo si vuole far strage di avifauna | l’ipocrisia dei media e della politica

Sul tetto del Pirellone sono nati i falchi pellegrini, una presenza che ha attirato l’attenzione. Nel frattempo, si parla di interventi che mettono a rischio l’avifauna nella stessa area. La notizia è stata comunicata dal presidente della regione, che ha informato sui primi eventi di deposizione e nascita dei pulli. La questione ha suscitato commenti e discussioni tra le istituzioni e l’opinione pubblica.

Attilio Fontana è il primo a darne notizia (forse perché è il presidente ed è giusto che sappia le cose prima degli altri): quando le uova vengono deposte, quando i pulli le spezzano e la loro testa fa capolino. L’assessore Gianluca Comazzi (Forza Italia) rilascia pure un’intervista ad hoc e dice, testualmente, che “è sempre un’emozione quando nascono nuove vite, soprattutto di animali nella nostra bellissima città ( Milano, ndr )”. E poi c’è una sfilza di politici di centrodestra che si affrettano coi loro post sui social: evviva, sono nati! Stiamo parlando dei falchi pellegrini che da 12 anni depongono le uova sul tetto del Pirellone (non è un caso, c’è un nido artificiale, sponsor, webcam, naturalisti, insomma un bel carrozzone). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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