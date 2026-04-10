Nasconde la merce e prova a uscire senza pagare bloccata dai carabinieri

Una donna di 35 anni è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Catania mentre tentava di uscire da un negozio senza pagare, nascondendo la merce. La donna è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato. L’intervento è avvenuto nel corso di un controllo di routine all’interno di un centro commerciale della zona. La merce recuperata e l’arresto sono stati comunicati ufficialmente dalle forze dell’ordine.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato una donna di 35 anni, residente in città, ritenuta responsabile di furto aggravato. L’episodio si è verificato all’interno di un supermercato del centro, dove gli addetti alla vigilanza, attraverso il sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Olgiate, prova a uscire dal supermercato senza pagare: denunciata 20enne incensurataHa provato a uscire dal supermercato senza pagare la merce appena presa, ma è stata fermata prima di riuscirci. Prova a rubare una motosega, sale sul pullman senza pagare il biglietto e aggredisce i carabinieri: arrestatoUn 37enne di origine straniera residente a Roma ha scatenato il panico nel centro di Teramo, dove alcuni cittadini hanno immediatamente allertato le... Temi più discussi: Como, nasconde la merce nello zaino e oltrepassa le casse senza pagare: senza tetto denunciato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato; Stivali di varano e pelle di tegu: il tesoro illegale scoperto in aeroporto finisce sotto sequestro; Approfondimenti di ??(@Square-Creator-cad07ef5cb496); Napoli invasa dai turisti: 600mila presenze nel lungo weekend pasquale. Catania, nasconde la merce e prova a uscire senza pagare: bloccataI Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una donna di 35 anni, residente in città, ritenuta responsabile di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ... catanianews.it Como, nasconde la merce sotto il giubbotto e oltrepassa le casse senza pagare. Giovane comasca denunciata(mi-lorenteggio.com) Como, 28 marzo 2026 – La Polizia di Stato di Como, ieri mattina, ha denunciato in stato di libertà, per tentato furto aggravato, una 20enne italiana, residente ad Olgiate Comasco ... mi-lorenteggio.com CATANIA, FURTO AL SUPERMERCATO: NASCONDE LA MERCE E TENTA DI USCIRE SENZA PAGARE, ARRESTATA 35ENNE I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una donna di 35 anni, residente in città, ritenuta responsabile - facebook.com facebook Meloni alla Camera: Piantedosi nasconde il volto, Conte prende appunti. Assenti Lollobrigida e Delmastro. Di @zamnice26 x.com