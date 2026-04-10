Nasconde cosmetici nella borsetta | 37enne denunciata a Sorbolo Mezzani

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Sorbolo Mezzani hanno denunciato una donna di 37 anni, di origini dell’Est Europa, alla Procura di Parma. La donna è sospettata di aver tentato di sottrarre cosmetici nascosti nella borsetta in un negozio locale. Gli agenti hanno accertato il tentativo di furto e hanno proceduto con la denuncia.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 37enne originaria dell’Est Europa, ritenuta la presunta responsabile di un tentativo di furto di merce ai danni di un negozio della zona. L'episodio si è verificato nella. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Ragazzo di Sorbolo Mezzani ancora ricoverato per meningite, ma migliora Meningite a Parma, adolescente di Sorbolo-Mezzani in terapia intensiva: profilassi per passeggeri del busC’è attenzione nel Parmense per un caso di meningite a Sorbolo-Mezzani, dove un adolescente è risultato positivo alla meningite meningococcica.