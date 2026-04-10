Nasce a Villaricca il Club Napoli dedicato al presidente De Laurentis

A Villaricca è stato creato un nuovo Club Napoli, con l’obiettivo di rappresentare i tifosi e gli appassionati della squadra nella zona. La nascita del club è stata annunciata ufficialmente e si prevede che possa diventare un punto di incontro per i sostenitori locali. La sede del club è stata stabilita e si stanno organizzando le prime iniziative per coinvolgere i tifosi e diffondere la passione per il Napoli nella provincia.

Nasce a Villaricca un nuovo Club Napoli, destinato a essere un punto di riferimento per tutta la provincia. L’inaugurazione si è svolta nella storica Piazza Maione, alla presenza di celebrità legate al mondo azzurro, tifosi e politici locali. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Sport Giovanni Granata: “Sono felice di questa apertura. L’aggregazione legata al mondo dello sport è sempre importante e speriamo che sia anche un modo per rivitalizzare il nostro centro. Stiamo prevedendo nuovi parcheggi perché Piazza Maione torni ai suoi antichi splendori”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il parroco Don Alessandro Miraglia: “È sempre bello vedere punti di incontro dedicati ai giovani, in modo da evitare i pericoli della strada e dei social”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Nasce a Villaricca il Club Napoli dedicato al presidente De Laurentis Napoli, De Laurentis si è pentito?Il cambiamento drastico dell’attaccante, in prestito dal Napoli, non è passato inosservato. Leggi anche: Villaricca si tinge d’azzurro: inaugurato il nuovo Club Napoli in Piazza Maione