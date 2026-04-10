Napolitano vola in Messico | tra infortuni e gloria è in semifinale

Stefano Napolitano si è qualificato per le semifinali del torneo Challenger 125 di Città del Messico, battendo due giocatori locali, Andres Martin e Matias Soto, sulla terra battuta. Durante la competizione, ha subito alcuni infortuni, ma è riuscito comunque a mantenere la concentrazione e avanzare nel torneo. La sua performance lo ha portato tra i migliori quattro del torneo, che si svolge in Messico.

Stefano Napolitano ha conquistato il posto tra i migliori quattro al Challenger 125 di Città del Messico, superando due avversari locali, Andres Martin e Matias Soto, sulla terra battuta messicana. Il trentunenne, che sabato festeggia un nuovo anno di vita, si prepara ora per lo scontro con l’australiano Tristan Schoolkate, attualmente numero 116 del ranking mondiale, il quale vanta un precedente positivo nelle qualificazioni del Master 1000 di Miami dello scorso anno. La carriera di Napolitano non segue una linea retta, ma una parabola segnata da momenti di estrema lucidità e lunghi periodi di assenza dai radar del tennis internazionale. Già prima di compiere vent’anni, nel marzo 2015, aveva ottenuto il primo successo professionistico in un torneo ITF in Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napolitano vola in Messico: tra infortuni e gloria, è in semifinale Leggi anche: Volley Challenge Cup: alle 18 semifinale d’andata con Khg Kaposvári. La Megabox in cerca di gloria. Bisogna vincere in Ungheria Leggi anche: La Igor Volley vola in semifinale