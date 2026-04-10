Il Napoli si appresta a giocare contro il Parma in trasferta al Tardini questo fine settimana. La squadra di mister Conte punta su Hojlund e Politano per tentare di ottenere i tre punti e migliorare la sua posizione in classifica. La partita rappresenta un’occasione importante per i partenopei di rafforzare le proprie ambizioni stagionali. La formazione azzurra si presenta con alcune scelte di formazione mirate a valorizzare gli attaccanti principali.

Il Napoli si prepara a sfidare il Parma in trasferta al Tardini questo fine settimana, con l’obiettivo di consolidare la posizione d’attacco in classifica. Durante l’allenamento tecnico e atletico svolto stamattina presso il centro sportivo di Castel Volturno, Conte ha lavorato intensamente sulla strategia tattica per la sfida di domenica pomeriggio, cercando di mantenere la seconda posizione e sfruttando anche un possibile passo falso dell’Inter nella partita contro il Como. Rientri importanti e gestione del gruppo in vista del Tardini. Le notizie che arrivano dal campo sono incoraggianti per lo staff tecnico, che vede tornare a disposizione elementi chiave dopo le assenze recenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli verso il Tardini: Conte punta tutto su Hojlund e Politano

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