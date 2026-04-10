A Napoli, un uomo di oltre due metri ha molestato una turista tedesca a bordo di un autobus dell’azienda di trasporto pubblico. Durante l’intervento delle forze dell’ordine per fermarlo, quattro agenti sono rimasti feriti. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti e ha richiesto l’intervento immediato delle forze di polizia. La vicenda si è svolta nella serata, in un contesto di normale transito cittadini.

Serata di tensione a Napoli, dove un episodio di violenza si è verificato a bordo di un autobus dell’Anm. Un uomo di circa due metri di altezza di origini senegalesi ha dato in escandescenze mentre il mezzo percorreva la tratta tra l’Aeroporto di Capodichino e piazza Dante, prendendo di mira diversi passeggeri. Secondo quanto anticipa Fanpage.it, tra le persone coinvolte ci sarebbe stata anche una turista tedesca accompagnata da un bambino, infastidita e molestata dall’uomo. Di fronte alla situazione, l’autista ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale dell’Unità Operativa Avvocata, ma il tentativo di riportare la calma si è trasformato presto in una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, uomo alto due metri molesta turista tedesca: quattro agenti feriti per fermarlo

Molesta turista tedesca con bimbo sul bus a Napoli poi colpisce i vigili: 4 agenti feriti in ospedaleUomo di 2 metri d'altezza molesta turista con bimbo sul bus 182 a Napoli, poi aggredisce gli agenti della Polizia Locale ferendone 4.

Rapina nel cuore di Napoli, feriti un turista e due agenti della polizia localeGli agenti dell’unità operativa Avvocata della polizia locale di Napoli hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul...

Argomenti più discussi: A Napoli rapinatore arrestato dopo inseguimento: feriti due agenti e un turista; Chi è Daniele Doveri, l’arbitro di Napoli-Milan: dal premio alle polemiche con Antonio Conte; Napoli-Milan, la leggerezza di chi rincorre; Non è da tutti avere a Napoli due big in panchina nel calcio e nel basket.

Diteci chi è questo ex Napoli #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook