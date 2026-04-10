Napoli quale futuro per due uomini chiave dello Scudetto?

Il futuro di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, due giocatori chiave dello scorso campionato del Napoli, è al centro dell'attenzione. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno e, fino ad ora, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo a eventuali rinnovi o cambiamenti di squadra. La questione riguarda direttamente le prossime mosse del club e le decisioni che saranno prese nei prossimi mesi.

Il futuro di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus resta uno dei temi caldi in casa Napoli. Entrambi i calciatori hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non esistono comunicazioni ufficiali sul loro rinnovo. Una situazione che apre scenari importanti in vista dell’estate, con il rischio concreto di un addio a parametro zero. Per quanto riguarda Spinazzola, il club azzurro avrebbe già mosso i primi passi, presentando una proposta di rinnovo. Tuttavia, l’offerta sarebbe a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio, segnale di una linea più prudente sul piano economico. Una posizione che non sembra convincere pienamente l’esterno, soprattutto alla luce dell’interesse concreto di Juventus e Milan, entrambe pronte a garantirgli un contratto biennale, dunque con maggiori certezze sia tecniche che contrattuali. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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