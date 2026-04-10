A Napoli, in via del Sole 6, nel quartiere di San Lorenzo, è stata inaugurata una targa dedicata ad Aldo Giuffrè, figura importante della cultura locale. La targa si trova in una posizione centrale, tra le strade più frequentate della zona. L’iniziativa rende omaggio al noto attore e figura rappresentativa della tradizione partenopea. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti della comunità e di appassionati di teatro e cinema.

Via del Sole 6, nel cuore pulsante di San Lorenzo, ospita oggi una nuova testimonianza marmorea della cultura partenopea. A sedici anni dalla scomparsa di Aldo Giuffré, il Comune di Napoli ha celebrato la scoperta di una targa commemorativa dedicata all’attore, regista e doppiatore, segnando un atto di riconoscimento ufficiale per uno dei pilastri dello spettacolo nazionale. La cerimonia si è svolta questa mattina con la presenza della vicesindaca e assessora all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto. L’iniziativa non è un evento isolato, ma fa parte di un piano strategico dell’Assessorato volto a mappare l’identità cittadina attraverso i luoghi che hanno protagonista la memoria storica locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli onora Aldo Giuffrè: la targa che riporta in vita un mito

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