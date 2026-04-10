Napoli invade le strade | il fumetto conquista monumenti e quartieri

A Napoli, le strade si riempiono di colori e personaggi del mondo del fumetto grazie all’apertura di Comicon Off 2026, una manifestazione che si svolge dal 10 aprile al 31 maggio e coinvolge tutte le dieci Municipalità della città. La rassegna porta esposizioni e iniziative dedicate ai fumetti, trasformando i monumenti e i quartieri in spazi di espressione artistica e cultura pop.

Napoli si trasforma in un palcoscenico globale per la cultura pop con l’apertura di Comicon Off 2026, una rassegna che coinvolge tutte le dieci Municipalità della città dal 10 aprile al 31 maggio. L’evento, che si intreccia con il festival principale previsto alla Mostra d’Oltremare tra il 30 aprile e il 3 maggio, vede nel Maschio Angioino uno dei suoi centri nevralgici grazie alla presenza del celebre fumettista Robert Crumb. L’esordio della manifestazione segna un punto di svolta per il tessuto culturale partenopeo, portando l’arte del segno grafico ben oltre i confini dei tradizionali luoghi dell’intrattenimento. La mostra Cattivi pensieri, dedicata all’opera di Crumb, sarà visitabile dal 27 maggio al 31 agosto presso Castel Nuovo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli invade le strade: il fumetto conquista monumenti e quartieri Leggi anche: Messina conquista 33 milioni e vola prima in Sicilia: via alla maxi rigenerazione di strade e quartieri Teheran in fiamme dopo i raid su raffinerie, il petrolio invade le fogne e il fuoco raggiunge le stradeLe strade di Teheran sono state avvolte dalle fiamme dopo i raid aerei condotti da Stati Uniti e Israele contro alcune infrastrutture petrolifere... Si parla di: L'auto invade la loro corsia: medico trevigiano e la moglie psicologa uccisi sulle strade della Liguria; Napoli, controllo lungo le strade della movida: due minorenni non si fermano all'alt dei Carabinieri, beccati dopo fuga. Napoli, troppe strade a rischio: ecco la mappa del pericoloNella classifica 2025 delle strade di Napoli a maggior rischio, le prime due sono state il Corso Garibaldi e il Corso Vittorio Emanuele, proprio le strade dove nel 2026 sono state travolte e uccise ... ilmattino.it