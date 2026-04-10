Napoli interesse per Robertson in uscita dal Liverpool

Il Napoli sta monitorando la possibilità di aggiungere un difensore proveniente dal Liverpool. Dalla Scozia arrivano segnali che indicano un possibile interesse per il giocatore, il quale potrebbe lasciare i Reds nelle prossime settimane. La società azzurra valuta le opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le trattative sono in corso.

Dalla Scozia arrivano segnali che potrebbero accendere il mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe monitorando con attenzione la situazione di Andrew Robertson, destinato a lasciare il Liverpool al termine dell’annata dopo una lunga esperienza ad Anfield. Secondo quanto riportato da autorevoli fonti britanniche, tra cui The Times e The Guardian, il club partenopeo figura tra le principali pretendenti per il terzino sinistro, capitano della Nazionale scozzese. Robertson, 32 anni, dovrebbe svincolarsi a parametro zero dopo quasi nove stagioni con i Reds, diventando così un’occasione particolarmente interessante sul mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, interesse per Robertson in uscita dal Liverpool Tottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in InghilterraTottenham, clamoroso affare in entrata: si lavora al colpo Robertson dal Liverpool! Cosa sta succedendo in Inghilterra Abraham Aston Villa: è fatta... L’uscita di Andy Robertson, l’ingaggio di un nuovo difensore e il gol in 10 uomini: tutto ciò che l’allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto alla stampa dopo la sconfitta contro il BournemouthL’allenatore del Liverpool Arne Slot ha parlato alla stampa dopo la sconfitta per 3-2 dei Reds per mano del Bournemouth. Si parla di: DALL'INGHILTERRA - Napoli, nel mirino Robertson, può arrivare a parametro zero; DALL'INGHILTERRA - Robertson via dai Reds a fine stagione, Napoli tra i club interessati. Napoli, interesse per Robertson in uscita dal LiverpoolDalla Scozia arrivano segnali che potrebbero accendere il mercato del Napoli in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe monitorando con attenzione la situazione di ... forzazzurri.net