Napoli interessato ad un giocatore del Liverpool | non è solo nella corsa

Con l’arrivo dell’estate, il mercato dei trasferimenti si anima e le squadre iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Tra le voci che circolano, si parla di un interesse del Napoli per un giocatore del Liverpool, proveniente dalla Scozia. La situazione rimane da seguire, mentre le trattative tra club si fanno più intense.

Giovanni Manna, con l’avvicinarsi dell’estate, è sempre più attento alle dinamiche del mercato. Recentemente, dalla lontana Scozia sono giunte delle voci interessanti per il Napoli. Il direttore sportivo sta osservando attentamente Andrew Robertson. Il terzino sinistro, una volta terminate le partite, lascerà il Liverpool e volerà verso nuove esperienze. Stando a quanto rivelato da diversi giornali, come la rivista “The Times” o “The Guardian”, il team azzurro sarebbe solo uno dei quattro club interessati al difensore, classe 1994. Il capitano della Nazionale scozzese, lascerà la squadra inglese a parametro 0, dopo quasi ben 9 anni. Il Napoli non è, dunque, l’unica squadra in corsa per il calciatore trentaduenne. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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