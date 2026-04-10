In un procedimento avviato dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, un uomo è stato fermato con l'accusa di aver provocato lesioni aggravate dal metodo mafioso a un minorenne in piazza Carolina. L'indagine riguarda la dinamica dell'aggressione e le circostanze legate all'uso del metodo mafioso, con l'obiettivo di chiarire i dettagli dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.

Provvedimento della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per lesioni aggravate dal metodo mafioso. Il giovane fu colpito alla testa e alle gambe in Piazza Carolina. L’episodio è avvenuto lo scorso 1° aprile in piazza Carolina, nei pressi della Prefettura di Napoli, zona già teatro di altri episodi di violenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto aggressore sarebbe arrivato a bordo di un ciclomotore condotto da un complice al momento non identificato. Con il volto travisato e armato di pistola, si sarebbe avvicinato al minorenne colpendolo prima alla testa con il calcio dell’arma e successivamente sparando alcuni colpi alle gambe. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, fermato presunto aggressore del minorenne ferito in piazza Carolina

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