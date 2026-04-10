Napoli due lutti uniti | il grido di giustizia per i giovani uccisi

A Napoli, due famiglie si trovano a condividere il dolore per la perdita di due giovani. I genitori di un ragazzo di vent'anni, deceduto durante una rissa sul lungomare, hanno espresso solidarietà alla famiglia di un altro giovane coinvolto in un episodio simile. La vicenda ha suscitato attenzione sull'episodio di violenza che ha portato alla morte dei due giovani e sulla richiesta di giustizia.

I genitori di Francesco Pio Maimone, il ventenne che ha perso la vita sul lungomare di Napoli a causa di una rissa scatenata per un paio di sneakers sporche, hanno manifestato la loro vicinanza alla famiglia di Fabio Ascione. Il giovane di Ponticelli è deceduto all’alba dello scorso martedì dopo aver subito un ferimento al petto causato da un colpo d’arma da fuoco sparato da sconosciuti. Il legame tra due lutti e la richiesta di giustizia. Antonio e Tina Maimone, colpiti dalla stessa tragedia che ha strappato il figlio alla vita, hanno voluto porgere un abbraccio sincero ai familiari di Fabio Ascione. Secondo quanto riferito dai genitori del giovane pizzaiolo, anche l’adolescente di Ponticelli rappresenta una vittima innocente di una violenza che non smette di colpire la popolazione, provocando costante sgomento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, due lutti uniti: il grido di giustizia per i giovani uccisi Tragedia in montagna, due giovani sci-alpinisti uccisi da una valangaDramma questa mattina in Valdidentro, nella Valtellina: due ragazzi di 27 e 28 anni sono infatti morti dopo essere rimasti coinvolti in una valanga. Momento drammatico per Pago, il cantante ha subito due lutti molto dolorosi: il racconto strazianteUn periodo di dolore per Pago: il cantante racconta sui social un periodo molto difficile della sua vita, ricevendo il sostegno dei fan.