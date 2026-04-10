Napoli boom di turisti e trasporti a singhiozzo Conte | Il caos di Pasqua? E’ destinato a ripetersi nel prossimo ponte

Durante il weekend pasquale, il capoluogo ha registrato circa 400 mila presenze, mentre a livello regionale le stime indicano quasi 600 mila visitatori. Il settore extralberghiero ha raggiunto tassi di occupazione tra l’80 e l’85 per cento. Sono stati segnalati problemi nei trasporti, con alcune interruzioni e disagi, e il precedente caos di Pasqua viene indicato come destinato a ripetersi anche nel prossimo ponte.

I numeri del weekend pasquale erano attesi, e sono arrivati: circa 400mila presenze nel solo capoluogo, quasi 600 mila su scala regionale secondo le stime di Confesercenti Campania, con il comparto extralberghiero che ha registrato tassi di occupazione tra l’80 e l’85 per cento. Eppure, a consuntivo, la Pasqua 2026 rischia di essere ricordata non per i record di affluenza, ma per la frattura tra i flussi dichiarati e la capacità effettiva di gestirli. Su tutti, quelli legati ai trasporti: la Linea 1 della metropolitana e le funicolari sono rimaste ferme per circa tre ore nel pomeriggio della domenica di Pasqua, nel momento di massima pressione turistica sulla città, e un guasto tecnico sulla Circumvesuviana ha bloccato i treni nella mattinata del sabato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Ponte di Pasqua, Napoli si prepara per l’invasione dei turistiTempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma USB Lavoro Privato – Orsa Trasporti – Faisa Confail.

Boom di turisti nell’area camper: per Pasqua è già sold outPasqua con il cartello ’tutto esaurito’ già appeso e uno sguardo che va oltre la stagione.

Temi più discussi: Napoli regina di Pasqua con 400mila turisti in città, boom di italiani; Napoli traina il turismo di Pasqua: boom di presenze; Pasqua, pienone a Napoli e provincia: tantissimi i turisti; Pasqua, a Pompei e Napoli i turisti fanno il pieno di arte e bellezza.

Napoli, boom di turisti a Pasqua: 700mila presenze per il ponte«Da giovedì santo fino a lunedì in Albis ci sono state nella nostra città 700mila presenze. Sono davvero dati importanti e significativi». ilmattino.it

Boom di turisti a Napoli per Pasqua e Pasquetta: 400mila presenze e città presa d’assalto tra cultura, mare e tradizioniNapoli, 6 Aprile - Napoli registra il tutto esaurito nelle festività pasquali. Tra la giornata di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, il capoluogo campano è ... sciscianonotizie.it

Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI #Napoli - facebook.com facebook

Il #Napoli crede nello #scudetto, #Stellini: "Alle tabelle pensiamo noi" x.com