La Polizia di Napoli ha arrestato un uomo sospettato di aver sparato a un minorenne durante un episodio avvenuto il primo aprile in Piazza Carolina. L'aggressione è avvenuta a seguito di un alterco legato a uno sguardo tra le persone coinvolte. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato l'individuo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima è stata ferita durante il confronto.

La Polizia di Stato ha posto fine alla ricerca del presunto responsabile di una violenta aggressione avvenuta lo scorso primo aprile in Piazza Carolina, a Napoli, dove un minorenne è stato ferito dopo essere stato preso di mira per uno sguardo. L’ordine di fermo è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli a seguito delle indagini della Squadra Mobile. Dinamica dell’aggressione e ricostruzione tecnologica. Il tragico episodio si è consumato nelle immediate vicinanze della sede della Prefettura, un’area che ha già in passato altri episodi di violenza. Secondo quanto emerso dalle verifiche investigative, il giovane vittima si trovava in compagnia di altre persone quando è stato raggiunto da un individuo a bordo di un ciclomotore, guidato da un complice non ancora identificato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, arrestato l’aggressore: sparato a un ragazzo per uno sguardo

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