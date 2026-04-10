Nella notte a Napoli, corso Secondigliano, si è verificata una sparatoria. Pochi ore dopo, l’uomo considerato responsabile dell’evento si è costituito. La fuga durata poche ore si è conclusa con la sua consegna alle forze dell’ordine. Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto e le ragioni dietro l’agguato. La polizia sta proseguendo le indagini per approfondire quanto successo.

Si è conclusa dopo poche ore la fuga di Savio Margarita, l’uomo ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta questa notte corso Secondigliano, a Napoli. Il presunto pistolero si è presentato spontaneamente negli uffici della Squadra Mobile, ammettendo le proprie responsabilità nel ferimento di Salvatore Marino, 49 anni, parente della moglie. A riportare la notizia è Il Mattino. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Margarita avrebbe esploso almeno due colpi di pistola contro Marino, ferendolo gravemente. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni sono stazionarie e, fortunatamente, non risulta in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, agguato a Secondigliano: si costituisce il presunto responsabile

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