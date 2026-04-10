Myanmar leader del golpe 2021 si insedia come presidente

Il capo dell’esercito in Myanmar, che nel febbraio 2021 ha guidato un colpo di Stato rovesciando il governo civile di Aung San Suu Kyi, ha prestato giuramento come nuovo presidente. La cerimonia si è svolta dopo che l’esercito ha assunto il controllo del paese, con il militarista che ora riveste ufficialmente il ruolo di capo dello Stato. La nomina arriva dopo mesi di tensioni e proteste contro il regime militare.

Min Aung Hlaing, il capo dell’esercito che il 1° febbraio del 2021 guidò il colpo di Stato in Myanmar rovesciando il governo civile di Aung San Suu Kyi, ha prestato giuramento come presidente. Il suo insediamento fa seguito a elezioni generali criticate per la loro mancanza di correttezza, alle quali non hanno partecipato né la popolare Lega Nazionale per la Democrazia di Suu Kyi né altri partiti fra i principali. I critici sostengono che così il controllo militare proseguirà sotto una facciata civile. Ventotto dei 30 nuovi membri del Gabinetto sono affiliati all’esercito. Min Aung Hlaing promette la pace con i ribelli e punta a ripristinare le relazioni con l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), che ha espresso preoccupazione per l’instabilità in Myanmar. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Myanmar, leader del golpe 2021 si insedia come presidente Leggi anche: Myanmar, cinque anni dopo il golpe: elezioni farsa e guerra civile dimenticata Portogallo, si insedia il nuovo presidente Antonio Jose SeguroLunedì 9 marzo il neoeletto presidente del Portogallo, Antonio Jose Seguro, ha prestato giuramento e si è insediato.