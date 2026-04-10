Mutui | la richiesta media a Pescara è la più alta della regione

Nella regione dell'Abruzzo, la richiesta media per un mutuo si attesta a 116.646 euro nei primi due mesi del 2026, mantenendo lo stesso livello rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra le città della regione, Pescara registra il valore più alto, con una domanda di finanziamenti più consistente rispetto alle altre località. I dati sono stati raccolti a livello regionale e riflettono un andamento stabile delle richieste di mutuo in questo periodo.

In Abruzzo la richiesta media per un mutuo è di 116.646 euro. Il dato è riferito ai primi due mesi del 2026, un numero che è rimasto stabile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, Pescara registra una richiesta più elevata, pari a 126.494 euro, risultando l’unica provincia a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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