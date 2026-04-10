Il quartiere Pilastro si prepara a un fine settimana caratterizzato da diverse iniziative pubbliche e mobilitazioni. Venerdì si svolgerà un’assemblea, mentre sabato si terrà un incontro pubblico presso la biblioteca Salaborsa. Durante lo stesso fine settimana è previsto anche un corteo, che coinvolgerà cittadini e attivisti, nel contesto delle proteste legate al Museo dei bambini. La situazione nel quartiere si presenta tesa in vista di questi eventi.

Bologna, 10 aprile 2026 – “Dal Pilastro a tutta la città.e oltre”. Si prospetta un fine settimana di tensione nel quartiere Pilastro. Continuano infatti le proteste e le polemiche intorno al progetto “ Futura - Museo dei Bambini e delle Bambine ”. L'obiettivo del gruppo è di bloccare i cantieri dell’opera, con la polizia che ormai da mesi presidia il parco. Una militarizzazione dell'area verde è stata necessaria a seguito dei ripetuti assalti alle recinzioni e degli accesi scontri che hanno visto protagonisti gli attivisti. Venerdì 10 aprile: l’assemblea dei collettivi. Alle 17.30 si terrà l’assemblea pubblica dei collettivi al Parco Mitilini, Moneta e Stefanini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Museo dei bambini, fine settimana ‘caldo’: assemblea, incontro pubblico in Salaborsa e corteo

Tensione al Pilastro, scontri in serata dopo il corteo dei 700 contro il Museo dei bambini: 3 attivisti fermatiBologna, 7 marzo 2026 – “Questa è una lotta e andremo avanti insieme alla gente del quartiere, finché non bloccheranno i lavori”.

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I Mascagni saxophone ensemble in concerto al Museo del Saxofono ift.tt/JLksSBu x.com