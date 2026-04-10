Musei civici gli appuntamenti del fine settimana

Nel fine settimana del 11 e 12 aprile 2026, i Musei civici di Parma propongono diversi eventi per il pubblico. Sono in programma laboratori artistici rivolti a visitatori di tutte le età e presentazioni dedicate alla Pinacoteca Stuard. Le iniziative mirano a offrire occasioni di approfondimento e coinvolgimento con le collezioni museali della città. Gli eventi si svolgono durante tutto il weekend, con orari e dettagli consultabili sui canali ufficiali.

Sabato 11 aprile e domenica 12 aprile 2026 nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Comune. 🔗 Leggi su Parmatoday.it DAL 1983 LA RASSEGNA STAMPA LOCALE di mirko mezzacasa. L'ORIGINALE Temi più discussi: Aprile ai Musei Civici di Cagliari, un mese di attività tra lettura, famiglie e scoperta del patrimonio; Aprile nei Musei Civici: aperture straordinarie per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e un calendario di attività per tutto il mese; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Musei Civici, gli appuntamenti del fine settimana. Domenica Metropolitana, ingresso gratuito per musei civici e Palazzo Medici RiccardiNella giornata del 12 aprile 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare ... gonews.it Firenze, torna la Domenica Metropolitana: aperture gratuite dei Musei Civici FiorentiniNella giornata del 12 aprile 2026 torna la Domenica Metropolitana a Firenze. Tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fior ... 055firenze.it Due laboratori dedicati ai più piccoli ai Musei Civici. Appuntamento il weekend del 18 e 19 aprile - facebook.com facebook