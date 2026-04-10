Multe a Cremona | cittadini più rispettosi incassi bassi in Lombardia
Nel 2025, a Cremona, gli automobilisti hanno pagato in totale circa 2 milioni di euro di multe. Rispetto ad altre città della Lombardia, si osserva una diminuzione degli incassi derivanti dalle sanzioni, che indica una maggiore attenzione nel rispetto del codice della strada. La cifra rappresenta un dato ufficiale fornito dalle autorità locali e mostra una tendenza più contenuta rispetto agli anni precedenti.
Nel corso dell’anno 2025, la città di Cremona ha registrato un esborso complessivo da parte degli automobilisti pari a 2.262.125 euro per il pagamento di sanzioni amministrative. Questo dato, che si traduce in una media di circa 32 euro per ogni singolo cittadino residente, posiziona il comune cremonese ai margini della classifica regionale per quanto riguarda l’incasso pro capite, evidenziando un comportamento stradale più rispettoso delle norme rispetto ad altri centri lombardi. Il quadro della mobilità lombarda tra disciplina e incassi crescenti. Un’analisi dettagliata dei dati del Siope rivela come la gestione della viabilità nei capoluoghi della Lombardia presenti dinamiche molto diversificate. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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