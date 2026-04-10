Una donna di Sanremo ha ricevuto una multa di 115 euro e ha perso due punti sulla patente dopo aver parcheggiato in uno stallo riservato ai taxi vicino all’ospedale Borea. La sosta è avvenuta per assistere la madre malata, ma il suo veicolo è stato multato dalle autorità. La donna ha parcheggiato in quella zona senza autorizzazione specifica, portando alla conseguente sanzione.

Una docente di Sanremo ha ricevuto una sanzione amministrativa da 115 euro e la sottrazione di due punti dal certificato di guida dopo aver parcheggiato l’auto in uno stallo destinato ai taxi presso l’ospedale Borea. L’episodio, avvenuto mercoledì scorso, si è verificato mentre la donna accompagnava la madre, affetta da disabilità, per una necessaria consulenza nefrologica finalizzata a un esame con mezzo di contrasto. L’impossibilità di trovare parcheggio e la necessità di assistenza. Il contesto che ha portato alla contestazione nasce da una gestione critica degli spazi di sosta intorno alla struttura ospedaliera sanremese. La professionista riferisce che, nonostante avesse cercato soluzioni anche nei parcheggi a pagamento, ogni posteggio risultava già occupato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Multa e punti persi a Sanremo: sosta taxi per curare la madre

Spalletti gela la Juve: “Troppi punti persi, ora sfruttiamo la sosta”Luciano Spalletti non nasconde l’amarezza ai microfoni di Rai Sport dopo l’1-1 interno della Juventus contro il Sassuolo, puntando l’indice sulla...

"Cosi si incentiva la sosta selvaggia: se sforo il tempo su strisce blu la multa è più alta del divieto di sosta"Così si incentiva la sosta selvaggia! Pago regolarmente il ticket strisce blu in piazza Italia (3,50€ per 1 h e 18 min), sforo di 15 minuti e mi...

Temi più discussi: Il Monza rallenta la sua corsa, tre pareggi che costano caro; Sticchi Damiani: Ci serve un’impresa… pensiamo già a Bologna; Pagelle LaViola.it - Fagioli da tre punti, De Gea provvidenziale. Male Kean e Gud.

Cinture di sicurezza: multa, punti e chi è obbligato?Non allacciare le cinture di sicurezza è un’infrazione che costa 83€ e 5 punti patente. Ma le regole valgono anche per i passeggeri posteriori? E i bambini? Ecco tutto quello che dice la legge nel ... ilgiornaledigitale.it

Punti patente: come controllare il saldo e come recuperarli?Tutto sui punti patente: 20 punti iniziali, tabella infrazioni con punti decurtati, come controllare il saldo online e come recuperare i punti persi con il corso o la buona condotta. ilgiornaledigitale.it

Pugno a uno steward dopo la partita del Cagliari: condannato Andrea Cossu – Cosa è successo L'ex rossoblù dovrà pagare provvisionale e multa - facebook.com facebook

Ossimo, scavano 80mila metri cubi oltre i limiti: multa da 1,5 milioni x.com