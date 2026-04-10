Mozzarella rischio aumenti record per la guerra in Iran
L’aumento dei costi di produzione causato dalla crisi nel Golfo in Iran sta portando a possibili aumenti record per la mozzarella di bufala campana Dop. La situazione geopolitica sta influenzando i prezzi dei materiali e dei trasporti, con ripercussioni sul settore lattiero-caseario italiano. La notizia riguarda principalmente le conseguenze economiche di un conflitto internazionale sulla produzione alimentare locale.
L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ogni passaggio della filiera e l’allarme cherosene negli aeroporti mette a rischio anche l’export della Bufala Campana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Mozzarella Dop e crisi in Iran, l'allarme del Consorzio: impennata costi di produzione, con blocco scali a rischio l'exportL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop.
Si parla di: Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini.
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