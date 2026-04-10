Mozzarella rischio aumenti record per la guerra in Iran

L’aumento dei costi di produzione causato dalla crisi nel Golfo in Iran sta portando a possibili aumenti record per la mozzarella di bufala campana Dop. La situazione geopolitica sta influenzando i prezzi dei materiali e dei trasporti, con ripercussioni sul settore lattiero-caseario italiano. La notizia riguarda principalmente le conseguenze economiche di un conflitto internazionale sulla produzione alimentare locale.