Mozzarella di Bufala in crisi | il Golfo blocca l’export globale

Le tensioni geopolitiche nella regione del Golfo Persico stanno influenzando significativamente l’export della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Di fronte a queste difficoltà, il Consorzio di Tutela si è riunito urgentemente per affrontare l’aumento dei costi di produzione e valutare le conseguenze sul mercato globale. La situazione ha portato a un blocco temporaneo delle esportazioni, creando preoccupazioni tra gli operatori del settore.

Le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico stanno colpendo duramente la filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP, costringendo il Consorzio di Tutela a una riunione d’urgenza per gestire l’impennata dei costi di produzione. L’instabilità internazionale mette a rischio i progressi economici raggiunti nel corso del 2025 e minaccia la distribuzione globale di uno dei prodotti simbolo del Made in Italy. Il settore si trova ad affrontare un paradosso economico: dopo aver chiuso l’anno precedente con una crescita del 3,35% e una produzione complessiva di 57.584 tonnellate, la stabilità dei margini è ora compromessa da fattori esterni incontrollabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mozzarella di Bufala in crisi: il Golfo blocca l’export globale Golfo: +30% export, il governo blocca l’inflazioneIl governo sta predisponendo interventi specifici per il settore dell’autotrasporto, per le aziende manifatturiere e per i produttori che esportano. Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini(Adnkronos) – L’aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. Temi più discussi: Mozzarella di bufala: dal taglio alla conservazione in frigo, gli errori da evitare per gustarla al meglio; Mozzarella di bufala, classifica dei migliori caseifici dove comprarla; Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, allarme aumento costi per crisi Iran, possibili rialzi dei listini; Mozzarella di Bufala Campana DOP, il tempio dell’Oro Bianco è a Pontelatone da Antica Casella. Mozzarella di bufala: dal taglio alla conservazione in frigo, gli errori da evitare per gustarla al meglioTra gli sbagli più comuni, tagliarla a fette, gustarla troppo fredda e condirla eccessivamente. A confermarlo anche un sondaggio del 2025 ... corriere.it Mozzarella di bufala, la crisi in Iran fa aumentare i costiL'aumento dei costi di produzione legati alla crisi del Golfo in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana Dop. I produttori stanno subendo incrementi significativi in ... ilmessaggero.it L'aumento dei costi di produzione legati alla crisi in Iran minaccia anche la mozzarella di bufala campana DOP. Scatta l'allarme del Consorzio di Tutela. - facebook.com facebook