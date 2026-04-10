Moviola Roma Pisa l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Feliciani | ecco cosa è successo

Durante la partita di Serie A tra Roma e Pisa, valida per la 32ª giornata della stagione 202526, il direttore di gara Feliciani ha affrontato diversi episodi controversi che hanno richiesto l’intervento della moviola. Uno di questi riguarda un’azione ritenuta potenzialmente da calcio di rigore, mentre un altro episodio ha suscitato discussioni riguardo a un possibile fuorigioco. La revisione di alcune decisioni ha coinvolto le immagini della sala VAR per chiarire cosa fosse effettivamente accaduto in campo.

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